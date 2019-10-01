Больше не премьер: Госсовет Крыма разделил полномочия Аксенова
На сегодняшнем внеочередном заседании крымского парламента депутаты разделили полномочия главы республики и председателя правительства.
С 2014 года обе должности совмещал Сергей Аксенов. Главой Крыма он был избран повторно в прошлом месяце.
Как сообщалось, вчера Аксенов внес на рассмотрение местного парламента проект постановления о разделении полномочий.
Сам он объяснил это необходимостью обновления власти и заявил, что решение будет исключительно техническим.
Кроме того, на пост нового главы крымского правительства Аксенов предложил кандидатуру своего заместителя Юрия Гоцанюка.
Напомним, что в конце сентября Кабинет министров Крыма сложил свои полномочия. Новый состав Совета министров должен быть сформирован в ближайшее время.
Ранее, по рекомендации Сергея Аксенова, все руководители городских и районных администраций республики сложили свои полномочия. Это объяснялось необходимостью формирования новой команды.
ИСТОЧНИК KP.RU