2019-10-01T11:45:22+03:00
Общество

Больше не премьер: Госсовет Крыма разделил полномочия Аксенова

Постановление, за которое проголосовали депутаты, вынес сам Сергей Аксенов
Никита ПОЛЬКО
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Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов/FacebookСергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов/Facebook
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На сегодняшнем внеочередном заседании крымского парламента депутаты разделили полномочия главы республики и председателя правительства.

С 2014 года обе должности совмещал Сергей Аксенов. Главой Крыма он был избран повторно в прошлом месяце.

Как сообщалось, вчера Аксенов внес на рассмотрение местного парламента проект постановления о разделении полномочий.

Сам он объяснил это необходимостью обновления власти и заявил, что решение будет исключительно техническим.

Кроме того, на пост нового главы крымского правительства Аксенов предложил кандидатуру своего заместителя Юрия Гоцанюка.

Напомним, что в конце сентября Кабинет министров Крыма сложил свои полномочия. Новый состав Совета министров должен быть сформирован в ближайшее время.

Ранее, по рекомендации Сергея Аксенова, все руководители городских и районных администраций республики сложили свои полномочия. Это объяснялось необходимостью формирования новой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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