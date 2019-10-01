2019-10-01T12:08:07+03:00
Общество

В Судаке и Алуште оштрафовали двух нелегальных перевозчиков на катерах

У них не было специальной лицензии на работу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Использовать катера запретили. Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратурыИспользовать катера запретили. Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
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В двух крымских городах выявили нарушения перевозки на маломерных судах. У предпринимателей в Судаке и Алуште не было разрешения.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, для того, чтобы устранить нарушения, ведомство подало два иска в суд.

Обвинение требовало запретить использование судов для перевозки пассажиров до получения лицензии. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Кроме этого, в отношении самих перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях. Коммерсанты должны будут заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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