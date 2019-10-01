В Судаке и Алуште оштрафовали двух нелегальных перевозчиков на катерах
У них не было специальной лицензии на работу
Использовать катера запретили. Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
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В двух крымских городах выявили нарушения перевозки на маломерных судах. У предпринимателей в Судаке и Алуште не было разрешения.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, для того, чтобы устранить нарушения, ведомство подало два иска в суд.
Обвинение требовало запретить использование судов для перевозки пассажиров до получения лицензии. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры.
Кроме этого, в отношении самих перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях. Коммерсанты должны будут заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU