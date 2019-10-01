2019-10-01T12:52:51+03:00
Общество

Семерых москвичей сняли со скалы крымские спатели

Группа туристов не смогла самостоятельно спустится с гор
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Эвакуацией туристов занимались сотрудники бахчисарайского отделения "Крым-Спас".Фото: пресс-служба МЧС РКЭвакуацией туристов занимались сотрудники бахчисарайского отделения "Крым-Спас".Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 сентября, сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали из горной местности семерых туристов из Москвы.

Сообщение о том, что группа заблудилась и не может самостоятельно найти обратный путь поступило в 21.00. Спустя несколько часов заблудившихся обнаружили на одном из склонов ущелья Ахлаплых-дере.

К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

- Спасатели убедились, что в медицинской помощи никто не нуждается, после чего доставили граждан в с. Соколиное, - сообщили в пресс -службе МЧС Крыма.

В ведомстве также напомнили, что перед тем как отправляться в лес стоит зарегистрировать группу в МЧС. Это позволит спасателям оперативнее обнаружить людей в случае возникновения нештатной ситуации. Также участников зарегистрированных групп спасатели заранее предупреждают о возможных сложностях на маршруте и погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24