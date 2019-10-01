Семерых москвичей сняли со скалы крымские спатели

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-01T12:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 30 сентября, сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали из горной местности семерых туристов из Москвы.

Сообщение о том, что группа заблудилась и не может самостоятельно найти обратный путь поступило в 21.00. Спустя несколько часов заблудившихся обнаружили на одном из склонов ущелья Ахлаплых-дере.

К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

- Спасатели убедились, что в медицинской помощи никто не нуждается, после чего доставили граждан в с. Соколиное, - сообщили в пресс -службе МЧС Крыма.

В ведомстве также напомнили, что перед тем как отправляться в лес стоит зарегистрировать группу в МЧС. Это позволит спасателям оперативнее обнаружить людей в случае возникновения нештатной ситуации. Также участников зарегистрированных групп спасатели заранее предупреждают о возможных сложностях на маршруте и погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU