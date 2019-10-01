За месяц в Крыму потушили почти 800 пожаров

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-01T13:18:02+03:00

Большая часть из них – возгорания сухой растительности

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В Крыму за последний месяц спасатели ликвидировали 726 пожаров. Из них техногенных – 99, а остальные 627 связаны с возгоранием сухой растительности.

Наибольшее количество пожаров в сентябре зафиксировали в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

К счастью, удалось не допустить распространения огня на жилые и дачные массивы.

- Одной из распространенных причин является несоблюдение жителям правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

Кроме спасателей в крымских лесах работают и добровольцы. Они тоже помогают как можно оперативнее начать борьбу с пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU