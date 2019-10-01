За месяц в Крыму потушили почти 800 пожаров
В Крыму за последний месяц спасатели ликвидировали 726 пожаров. Из них техногенных – 99, а остальные 627 связаны с возгоранием сухой растительности.
Наибольшее количество пожаров в сентябре зафиксировали в Бахчисарайском и Симферопольском районах.
К счастью, удалось не допустить распространения огня на жилые и дачные массивы.
- Одной из распространенных причин является несоблюдение жителям правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.
Кроме спасателей в крымских лесах работают и добровольцы. Они тоже помогают как можно оперативнее начать борьбу с пламенем.
ИСТОЧНИК KP.RU