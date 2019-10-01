2019-10-01T15:56:44+03:00
Общество

В Крыму увеличили минимальный размер пенсии

Решение приняли на сессии Госсовета
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сумма выплаты будет составлять 8912 рублейСумма выплаты будет составлять 8912 рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Крымские депутаты поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Предусматривается, что сумма выплаты будет составлять 8912 рублей.

Это на 542 рубля выше, чем в 2019 году.

- Теперь территориальный орган Пенсионного фонда сможет устанавливать доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или пребывания,- сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

Это будет возможно только в том случае, если общая сумма его материального обеспечения не выше прожиточного минимума пенсионера, установленного в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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