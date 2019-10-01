В Крыму увеличили минимальный размер пенсии
Решение приняли на сессии Госсовета
Сумма выплаты будет составлять 8912 рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Крымские депутаты поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Предусматривается, что сумма выплаты будет составлять 8912 рублей.
Это на 542 рубля выше, чем в 2019 году.
- Теперь территориальный орган Пенсионного фонда сможет устанавливать доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или пребывания,- сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Это будет возможно только в том случае, если общая сумма его материального обеспечения не выше прожиточного минимума пенсионера, установленного в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU