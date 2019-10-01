2019-10-01T15:01:29+03:00
Туризм

Туристов больше не возят в Крым по «единому» билету

Перевозки завершились 30 сентября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Единой транспортной дирекции"Фото: пресс-служба "Единой транспортной дирекции"
Изменить размер текста:

По «единому» билету 30 сентября завершились перевозки в Крым и Абхазию. Всего с апреля по сентябрь этой услугой воспользовались почти 366 тысяч пассажиров.

Из них на полуостров прибыло 189 тысяч человек, а из Крыма уехали 177 тысяч туристов.

- Лидирующими направлениями стали Феодосия, Евпатория и Ялта (34,5 тысячи, 32,6 тысячи и 31,4 тысячи пассажиров); 28,1 тысячи пассажиров выбрали Симферополь, 25 тысяч – Судак, 21,3 тысячи – Севастополь и 14, 4 тысячи – Керчь, - уточнили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

Больше всего билетов туристы приобрели в Северо-Западном и Московском филиалах.

Всего за шесть курортных сезонов «единым» билетом воспользовалось более 2,3 миллиона пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долгожителям Крыма хотят дарить на день рождения по 50 тысяч рублей
Севастопольские паруса: Как проходят парусные гонки в Черном море
В Симферополе строят «неблагословенную» часовню
Трое севастопольцев попались на выращивании конопли
Женщина на легковушке насмерть сбила пешехода под Белогорском
В Крыму увеличили минимальный размер пенсии
Фотофакт: В Симферополе зацвела магнолия
За месяц в Крыму потушили почти 800 пожаров
Семерых москвичей сняли со скалы крымские спатели
В МинЖКХ рассказали, какой долг накопился у крымчан за капремонт
Гендиректор Севастопольского морпорта продал по дешевке буксир и сел на скамью подсудимых
Вместо Аксенова: Правительство Крыма возглавил Гоцанюк
В Судаке и Алуште оштрафовали двух нелегальных перевозчиков на катерах
Больше не премьер: Госсовет Крыма разделил полномочия Аксенова
Успел раньше спасателей: В Крыму муж нашел заблудившуюся в горах жену
Под Феодосией смертельное ДТП: Погибли три человека
Аксенов рассказал, кого он видит на посту председателя Совмина Крыма
Аграрии собрали в Крыму 33 тысячи тонн винограда
В Симферополе на полтора месяца перекрыли улицу Толстого
Погода в Крыму 1 октября: Местами дожди, но тепло