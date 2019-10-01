Туристов больше не возят в Крым по «единому» билету

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-01T15:01:29+03:00

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По «единому» билету 30 сентября завершились перевозки в Крым и Абхазию. Всего с апреля по сентябрь этой услугой воспользовались почти 366 тысяч пассажиров.

Из них на полуостров прибыло 189 тысяч человек, а из Крыма уехали 177 тысяч туристов.

- Лидирующими направлениями стали Феодосия, Евпатория и Ялта (34,5 тысячи, 32,6 тысячи и 31,4 тысячи пассажиров); 28,1 тысячи пассажиров выбрали Симферополь, 25 тысяч – Судак, 21,3 тысячи – Севастополь и 14, 4 тысячи – Керчь, - уточнили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

Больше всего билетов туристы приобрели в Северо-Западном и Московском филиалах.

Всего за шесть курортных сезонов «единым» билетом воспользовалось более 2,3 миллиона пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU