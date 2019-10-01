Трое севастопольцев попались на выращивании конопли
В Севастополе транспортные полицейские задержали трех жителей города за культивирование каннабиса.
Они выращивали наркотик недалеко от железнодорожной платформы, на территории заброшенных теплиц.
Старшему из преступников 51 год, а младшему – 35. Они не только поливали и пропалывали место посадки, но и удобряли грядки. Оперативникам рассказали о том, что культивировали дурман только для личного использования.
- Полицейские изъяли более тридцати кустов конопли. Сейчас эксперты подтвердили, что это - каннабис, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовного дела. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU