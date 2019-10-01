2019-10-01T16:53:25+03:00
Общество

Трое севастопольцев попались на выращивании конопли

Для этого они использовали заброшенные теплицы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Проводится расследование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеПроводится расследование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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В Севастополе транспортные полицейские задержали трех жителей города за культивирование каннабиса.

Они выращивали наркотик недалеко от железнодорожной платформы, на территории заброшенных теплиц.

Старшему из преступников 51 год, а младшему – 35. Они не только поливали и пропалывали место посадки, но и удобряли грядки. Оперативникам рассказали о том, что культивировали дурман только для личного использования.

- Полицейские изъяли более тридцати кустов конопли. Сейчас эксперты подтвердили, что это - каннабис, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовного дела. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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