Трое севастопольцев попались на выращивании конопли

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-01T16:53:25+03:00

Для этого они использовали заброшенные теплицы

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В Севастополе транспортные полицейские задержали трех жителей города за культивирование каннабиса.

Они выращивали наркотик недалеко от железнодорожной платформы, на территории заброшенных теплиц.

Старшему из преступников 51 год, а младшему – 35. Они не только поливали и пропалывали место посадки, но и удобряли грядки. Оперативникам рассказали о том, что культивировали дурман только для личного использования.

- Полицейские изъяли более тридцати кустов конопли. Сейчас эксперты подтвердили, что это - каннабис, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовного дела. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU