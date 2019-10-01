В Симферополе строят «неблагословенную» часовню

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-01T17:34:22+03:00

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Часовня в Симферополе по адресу: ул. Воровского, 21а, строится без ведома Симферопольской и Крымской епархии УПЦ Московского патриархата.

- Симферопольская и Крымская Епархия не имеет какого-либо отношения к строительству данной часовни, поскольку ее строительство осуществляется без благословения правящего архиерея, - заявили в пресс-службе епархии.

При этом церковники подчеркнули, что неизменно готовы «поддерживать богоугодные дела и инициативы, если они совершаются в рамках канонов Православной Церкви и действующего законодательства».

Кто именно возводит часовню практически в центре крымской столицы, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU