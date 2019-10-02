До +27 градусов и облачно: Погода в Крыму на 2 октября

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-02T06:41:08+03:00

Осадков на полуострове не ожидается. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Крыму 2 октября будет облачно. Среда ожидается теплая - днем синоптики Крымского гидрометцентра обещают до +27 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +26 градусов, небо будет скрыто за тучами. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе в среду до +23 градусов, переменная облачность. Будет дуть юго-восточный ветер до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня будет облачно, но тоже тепло - до +25 градусов. Подует юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи в среду переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU