На 10% больше: В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов
В Крыму сначала года отдохнули 6,6 миллионов туристов - это на 10% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики, большинство отдыхающих (57%) приехали на полуостров по Крымскому мосту. На втором месте - авиатранспорт (28%), на третьем - госграница с Украиной (15%).
Большинство туристов выбирают для отдыха южный берег (более 45%), также популярностью пользуется западное побережье (26,8%). Восточное побережье привлекло чуть более 16% гостей, остальные 11,7% отдыхали в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
- По результатам соцопроса более шести тысяч туристов в сезоне этого года, у 95 % наших гостей ожидания от отдыха оправдались и, что самое важное, более 90% опрошенных выразили желание вернуться на отдых в Крым снова, - говорит глава курортного ведомства Вадим Волченко.
При этом министр отметил, что такие показатели - не повод почивать на лаврах. В минкурортов намерены улучать качества сервиса и следить за адекватностью цен на полуострове.
ИСТОЧНИК KP.RU