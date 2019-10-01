В Крыму хотят строить плавдок для ремонта атомных ледоколов

СЕГОДНЯ 21:21 2019-10-01T21:21:28+03:00

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В Крыму могут начать проектирование и строительство плавдока для обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Соответствующие переговоры ведет правительство республики.

В частности, заказ планируется разместить на производственных мощностях керченского судостроительного завода "Залив", сообщила ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

Напомним, ранее сообщалось о планах строить на "Заливе" первые российские вертолетоносцы.

СПРАВКА КП

Судостроительный завод "Залив" работает с 1938 года. Может строить корабли с водоизмещением более 150 тысяч тонн - шириной до 50 метров и до 300 метров длиной. Предприятие является одним из крупнейших в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU