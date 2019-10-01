В Керчи завели уголовное дело на подрядчика после капремонта многоэтажки

СЕГОДНЯ 21:26 2019-10-01T21:26:40+03:00

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Подрядчик оказался фигурантом уголовного дела за мошенничество из-за проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Керчи.

Дело возбудили по материалам крымской прокуратуры. В частности, во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения закона во время капремонта многоэтажки по улице Ульяновых.

- В соответствии с подписанными документами работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму контрактов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. - Вместе с тем проверка полноты и качества выполненных работ выявила, что фактически выполненные работы не соответствуют в полной мере актам приемки выполненных работ на общую сумму свыше 340 тысяч рублей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Виновным может грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU