2019-10-01T21:26:40+03:00
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело на подрядчика после капремонта многоэтажки

Прокуратура нашла нарушений на 340 тысяч рублей
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подрядчик оказался фигурантом уголовного дела за мошенничество из-за проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Керчи.

Дело возбудили по материалам крымской прокуратуры. В частности, во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения закона во время капремонта многоэтажки по улице Ульяновых.

- В соответствии с подписанными документами работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму контрактов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. - Вместе с тем проверка полноты и качества выполненных работ выявила, что фактически выполненные работы не соответствуют в полной мере актам приемки выполненных работ на общую сумму свыше 340 тысяч рублей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Виновным может грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму хотят строить плавдок для ремонта атомных ледоколов
На 10% больше: В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов
В Симферополе и Севастополе 2 октября частично отключат свет
Долгожителям Крыма хотят дарить на день рождения по 50 тысяч рублей
Севастопольские паруса: Как проходят парусные гонки в Черном море
В Симферополе строят «неблагословенную» часовню
Трое севастопольцев попались на выращивании конопли
Женщина на легковушке насмерть сбила пешехода под Белогорском
Туристов больше не возят в Крым по «единому» билету
В Крыму увеличили минимальный размер пенсии
Фотофакт: В Симферополе зацвела магнолия
За месяц в Крыму потушили почти 800 пожаров
Семерых москвичей сняли со скалы крымские спатели
В МинЖКХ рассказали, какой долг накопился у крымчан за капремонт
Гендиректор Севастопольского морпорта продал по дешевке буксир и сел на скамью подсудимых
Вместо Аксенова: Правительство Крыма возглавил Гоцанюк
В Судаке и Алуште оштрафовали двух нелегальных перевозчиков на катерах
Больше не премьер: Госсовет Крыма разделил полномочия Аксенова
Успел раньше спасателей: В Крыму муж нашел заблудившуюся в горах жену
Под Феодосией смертельное ДТП: Погибли три человека
Аксенов рассказал, кого он видит на посту председателя Совмина Крыма
Аграрии собрали в Крыму 33 тысячи тонн винограда
В Симферополе на полтора месяца перекрыли улицу Толстого
Погода в Крыму 1 октября: Местами дожди, но тепло