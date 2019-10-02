Четыре крымских города попали в десятку самых дешевых мест в России для отдыха осенью

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-02T08:59:44+03:00

В Севастополе можно найти номер за 300 рублей в сутки Фото: Архив "КП"

Номер в мини-отеле можно снять до 500 рублей в сутки

Изменить размер текста: A A

Севастополь, Феодосия, Евпатория и Симферополь попали в десятку городов России, где можно дешево отдохнуть в мини-отелях осенью. Список городов составлялся на основе оплаченных броней на мини-отели с суточной ценой до 500 рублей.

По данным сервиса Tvil.ru, за сутки на черноморском побережье в октябре и ноябре можно снять дешевый номер (от 250 до 500 рублей) в Краснодарском крае и Республике Крым.

Также в список попали и некурортные города - Екатеринбург, Москва, Симферополь, Красноярск.

Самый дешевый номер можно найти в Сочи - его стоимость 250 рублей. Чуть дороже в Севастополе - 300 рублей. В Симферополе, Феодосии и Геленджике чуть дороже – 400 рублей. И до 500 рублей - цена за сутки в мини-отелях Красноярска, Москвы, Пятигорска и Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU