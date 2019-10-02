Крымские кадастровые инженеры в этом году ошиблись 33 раза
Кадастровые инженеры в текущем году допустили 33 нарушения. Об этом сообщил Александр Костюк, заместитель главного государственного инспектора РК по использованию и охране земель.
По его словам, в прошлом году двум кадастровым инженерам назначили административные штрафы на 30 и 15 тысяч рублей.
Чаще всего кадинженеры не предоставляют в 30-дневный срок акты согласования местоположения границ земельных участков в Госкомрегистр. Этого требует федеральный закон «О кадастровой деятельности».
- Также нередко кадинженеры умышленно смещают координаты характерных точек границ земельного участка или капитального строения в документации во избежание пересечения границ, - разъяснил Костюк.
Помимо этого, случается, что специалисты выдают недостроенный объект как готовое к эксплуатации здание и обозначают его соответствующе в техническом плане.
- Напомню, что за подобное деяние кадастровому инженеру грозит наказание вплоть до уголовного, - добавил Александр Костюк.
ИСТОЧНИК KP.RU