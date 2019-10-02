2019-10-02T10:03:54+03:00
Общество

Крымские кадастровые инженеры в этом году ошиблись 33 раза

Им грозит административная и уголовная ответственность
Надежда ДАЦЮК
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Нередко кадинженеры умышленно смещают координаты характерных точек границ земельного участкаНередко кадинженеры умышленно смещают координаты характерных точек границ земельного участкаФото: Надежда ДАЦЮК
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Кадастровые инженеры в текущем году допустили 33 нарушения. Об этом сообщил Александр Костюк, заместитель главного государственного инспектора РК по использованию и охране земель.

По его словам, в прошлом году двум кадастровым инженерам назначили административные штрафы на 30 и 15 тысяч рублей.

Чаще всего кадинженеры не предоставляют в 30-дневный срок акты согласования местоположения границ земельных участков в Госкомрегистр. Этого требует федеральный закон «О кадастровой деятельности».

- Также нередко кадинженеры умышленно смещают координаты характерных точек границ земельного участка или капитального строения в документации во избежание пересечения границ, - разъяснил Костюк.

Помимо этого, случается, что специалисты выдают недостроенный объект как готовое к эксплуатации здание и обозначают его соответствующе в техническом плане.

- Напомню, что за подобное деяние кадастровому инженеру грозит наказание вплоть до уголовного, - добавил Александр Костюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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