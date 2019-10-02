Феодосийские вандалы устроили ночной погром в городе
В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные вандалы устроили настоящий погром на улицах Феодосии.
Как сообщили в пресс-службе местной администрации, утром обнаружили, что сломаны мусорные урны на проспекте Айвазовского, в парке Доброму гению и в сквере около Башни Константина.
В нескольких местах испорчены мусорки. Фото: пресс-служба администрации Феодосии
Кроме того, вредители разбили несколько рекламных щитов, перевернули лавочки и сломали их укрепления.
- Администрация обращается к жителям города с просьбой реагировать на подобные проявления вандализма и сообщать о подобных фактах в полицию, - обратились в пресс-службе.
Рекламным щитам тоже досталось. Фото: пресс-служба администрации Феодосии
Власти города направили заявление в ОМВД РФ по Феодосии, чтобы вандалов нашли и привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU