Феодосийские вандалы устроили ночной погром в городе

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-02T10:52:52+03:00

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В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные вандалы устроили настоящий погром на улицах Феодосии.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, утром обнаружили, что сломаны мусорные урны на проспекте Айвазовского, в парке Доброму гению и в сквере около Башни Константина.

В нескольких местах испорчены мусорки. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

Кроме того, вредители разбили несколько рекламных щитов, перевернули лавочки и сломали их укрепления.

- Администрация обращается к жителям города с просьбой реагировать на подобные проявления вандализма и сообщать о подобных фактах в полицию, - обратились в пресс-службе.

Рекламным щитам тоже досталось. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

Власти города направили заявление в ОМВД РФ по Феодосии, чтобы вандалов нашли и привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU