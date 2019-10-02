2019-10-02T11:40:16+03:00
Общество

Около миллиона туристов из Украины отдохнули в Крыму с начала года

Это 15% от общего туристического потока на полуострове
Надежда ДАЦЮК
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С начала года в Крыму побывали 6,6 миллиона туристовС начала года в Крыму побывали 6,6 миллиона туристовФото: Архив "КП"
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С начала года в Крыму отдохнуло 900 тысяч украинцев.

- За восемь месяцев текущего года на полуострове побывали 900 тысяч жителей Украины. Цель поездки - туризм, - заявил КП-Крым глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, количество украинцев от общего потока туристов, побывавших в Крыму в этом году, составляет 15%.

Напомним, с начала года в Крыму побывали 6,6 миллиона туристов. Такие данные приводит министерство курортов и туризма РК. По данным ведомства, этот показатель на 10% превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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