Около миллиона туристов из Украины отдохнули в Крыму с начала года
С начала года в Крыму отдохнуло 900 тысяч украинцев.
- За восемь месяцев текущего года на полуострове побывали 900 тысяч жителей Украины. Цель поездки - туризм, - заявил КП-Крым глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
По его словам, количество украинцев от общего потока туристов, побывавших в Крыму в этом году, составляет 15%.
Напомним, с начала года в Крыму побывали 6,6 миллиона туристов. Такие данные приводит министерство курортов и туризма РК. По данным ведомства, этот показатель на 10% превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.
ИСТОЧНИК KP.RU