2019-10-02T12:17:51+03:00
Общество

Разбогател на складе: В Крыму бывший военный вынес имущества на 10 миллионов рублей

Его признали виновным и назначили 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении
Надежда ДАЦЮК
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Военный пять раз крал имущество со складаВоенный пять раз крал имущество со складаФото: Архив "КП"
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В Крыму судили бывшего военнослужащего, который присвоил имущество на сумму больше 10 миллионов рублей.

По данным пресс-службы Крымского гарнизонного военного суда, подсудимый использовал свое служебное положение и коллег, чтобы похитить вверенное ему имущество.

Таким образом бывший военный пять раз крал имущество со склада. Общая сумма ущерба - больше 10 миллиона рублей.

- Уголовное дело в отношении военнослужащего рассмотрено военным судом с применением особого порядка судебного разбирательства, в связи с заключением обвиняемым и органами предварительного следствия досудебного соглашения о сотрудничестве, - рассказали в пресс-службе.

Экс-военного признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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