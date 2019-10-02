Разбогател на складе: В Крыму бывший военный вынес имущества на 10 миллионов рублей
В Крыму судили бывшего военнослужащего, который присвоил имущество на сумму больше 10 миллионов рублей.
По данным пресс-службы Крымского гарнизонного военного суда, подсудимый использовал свое служебное положение и коллег, чтобы похитить вверенное ему имущество.
Таким образом бывший военный пять раз крал имущество со склада. Общая сумма ущерба - больше 10 миллиона рублей.
- Уголовное дело в отношении военнослужащего рассмотрено военным судом с применением особого порядка судебного разбирательства, в связи с заключением обвиняемым и органами предварительного следствия досудебного соглашения о сотрудничестве, - рассказали в пресс-службе.
Экс-военного признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU