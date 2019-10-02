На перекрытой улице Толстого в Симферополе уже сняли асфальт
На улице Толстого сняли асфальт с моста через Салгир.
- Выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, ведется разборка бортового камня, - рассказал сообщил заместитель главы администрации столицы Крыма Павел Кузнецов.
По его словам, в перспективе планируется отремонтировать все пролетные строения, заменить дорожное покрытие и выполнить гидроизоляцию опор. Кроме того, подрядчик очистит, покрасит и усилит мостовые конструкции.
Ремонт продлится порядка шести недель, улица Толстого уже перекрыта для движения в обе стороны. Установлены соответствующие дорожные знаки.
Кроме моста на Толстого, отремонтируют также мост через Салгир на улице Гагарина. Деньги выделили из резервного фонда Президента Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU