В Симферополе похоронили первого президента Крыма Юрия Мешкова

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-02T14:36:14+03:00

Проститься с политиком пришли больше 100 соратников, родных и близких

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Первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова похоронили 2 октября на Новом кладбище в Симферополе.

Церемония прощания с экс-президентом прошла на кладбище «Старый Абдал».

- Проститься с папой пришли больше ста человек, - рассказала «КП-Крым» Марианна Мешкова, дочь политика.

Среди них был атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов, лидер партии «Коммунисты России» Леонид Грач, а также родственники, соратники и друзья политика.

Напомним, Юрий Мешков скончался 29 сентября в больнице подмосковного города Красногорск. В начале сентября у него случился инсульт на отдыхе в Турции, а затем развилась пневмония. Политик был президентом Крыма в с 1994 по 1995 год.

ИСТОЧНИК KP.RU