2019-10-02T15:18:04+03:00
Общество

В Крыму за неделю поймали 49 перевозчиков без документов

Операция «Нелегальный перевозчик» длилась два с половиной месяца
Надежда ДАЦЮК
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Было составлено 876 административных протоколовБыло составлено 876 административных протоколовФото: Мария СОЛЕЕВА
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В Крыму с середины июля выявили 976 фактов нелегальной перевозки пассажиров. За минувшую неделю поймали 49 перевозчиков без необходимых документов, передают в пресс-службе МВД по республике Крым.

Операция «Нелегальный перевозчик» длилась два с половиной месяца. Силовики проверяли техническую исправность машин и наличие нужных документов.

Было составлено 876 административных протоколов по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Еще и 109 протоколов инспекторы ГИБДД составили по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

После проверок 59 легковых машин и четыре автобуса отправили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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