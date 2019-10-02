2019-10-02T15:40:49+03:00
Общество

"Авария" на симферопольском водохранилище: в учениях МЧС приняли участие сотни спасателей

Условное затопление Симферополя было ликвидировано
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Было задействовано 45 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РКБыло задействовано 45 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РК
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Сегодня на симферопольском водохранилище прошли масштабные учения МЧС с применением техники, в том числе и воздушной.Были отработаны действия по ликвидации подтопления Симферополя в случае аварии на сливных сооружениях водоема.

По легенде в результате обильного выпадения осадков в виде дождя 110-175 % месячной нормы, усиления ветра до 15 - 20 м/с, произошла авария, которая повлекла за собой подтопление территории южной части города, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС в Крыму.

В ведомстве особо отметили что в учениях приняло участие 378 человек и 45 единиц техники, включая вертолет МИ-8. Спасатели отработали эвакуацию из условного района затопления 1295 человек. Летчики также отработали приемы эвакуации пострадавших из труднодоступных мест. По итогу все работы по ликвидации условного затопления удалось выполнить в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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