2019-10-02T16:33:49+03:00
Общество

С начала года почти 5 тысяч крымчан пострадали от укусов животных

Чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Дикие животные покусали 157 человекДикие животные покусали 157 человекФото: Елена ХЛИМАНОВА
Изменить размер текста:

В Крыму за восемь месяцев текущего года от нападения животных пострадали 4 904 человека. 27 из них заболели бешенством. Такие данные приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

30% от всех укушенных - это дети, уточняет «Крымская газета».

- Анализ статистических данных показывает, что чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных, - отметили в Роспотребнадзоре.

Дикие животные покусали 157 человек. Это на 19,7% выше, чем в прошлом году.

Больше всего пострадавших в Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алуште, а также в Бахчисарайском и Черноморском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму за три года построят семь детсадов
Как выглядит парк Учкуевка в Севастополе во время реконструкции
Мелкота шкодная: Видео обезьянки-воришки умилило пользователей соцсети
Министерство экологии Крыма будет спасать можжевельник
"Авария" на симферопольском водохранилище: в учениях МЧС приняли участие сотни спасателей
В Крыму за неделю поймали 49 перевозчиков без документов
В Крыму появятся 6 онкологических центров
В Симферополе похоронили первого президента Крыма Юрия Мешкова
На перекрытой улице Толстого в Симферополе уже сняли асфальт
Разбогател на складе: В Крыму бывший военный вынес имущества на 10 миллионов рублей
На Крымском мосту и Тавриде станет лучше мобильная связь и интернет
Около миллиона туристов из Украины отдохнули в Крыму с начала года
На Тавриде камеры наблюдения за скоростью перенастроят с 90 на 60 километров в час
В Симферополе на стихийных рынках изъяли свыше 30 килограммов продуктов
Феодосийские вандалы устроили ночной погром в городе
Крымские кадастровые инженеры в этом году ошиблись 33 раза
Четыре крымских города попали в десятку самых дешевых мест в России для отдыха осенью
До +27 градусов и облачно: Погода в Крыму на 2 октября
В Керчи завели уголовное дело на подрядчика после капремонта многоэтажки
В Крыму хотят строить плавдок для ремонта атомных ледоколов
На 10% больше: В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов
В Симферополе и Севастополе 2 октября частично отключат свет
Долгожителям Крыма хотят дарить на день рождения по 50 тысяч рублей