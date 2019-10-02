С начала года почти 5 тысяч крымчан пострадали от укусов животных
В Крыму за восемь месяцев текущего года от нападения животных пострадали 4 904 человека. 27 из них заболели бешенством. Такие данные приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
30% от всех укушенных - это дети, уточняет «Крымская газета».
- Анализ статистических данных показывает, что чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных, - отметили в Роспотребнадзоре.
Дикие животные покусали 157 человек. Это на 19,7% выше, чем в прошлом году.
Больше всего пострадавших в Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алуште, а также в Бахчисарайском и Черноморском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU