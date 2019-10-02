С начала года почти 5 тысяч крымчан пострадали от укусов животных

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-02T16:33:49+03:00

Чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных

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В Крыму за восемь месяцев текущего года от нападения животных пострадали 4 904 человека. 27 из них заболели бешенством. Такие данные приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

30% от всех укушенных - это дети, уточняет «Крымская газета».

- Анализ статистических данных показывает, что чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных, - отметили в Роспотребнадзоре.

Дикие животные покусали 157 человек. Это на 19,7% выше, чем в прошлом году.

Больше всего пострадавших в Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алуште, а также в Бахчисарайском и Черноморском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU