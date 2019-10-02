Как выглядит парк Учкуевка в Севастополе во время реконструкции

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-02T18:19:26+03:00

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В Севастополе продолжается реконструкция парка Учкуевка. Посетителей пока что не пускают на территорию, но корреспонденту ForPost удалось увидеть, что происходит в Учкуевке.

Уже сейчас видны очертания скейт-парка, который вскоре появится, также намечена сеть вело- и пешеходных дорожек. Кроме того, здесь есть прогулочные зоны с перголами, конструкции спортзон и детских площадок с игровыми городками, аттракционами и скалодромами.

Уже видна сеть пешеходных дорожек. Фото: Дмитрий Осипенко

Реконструкция парка на Северной стороне Севастополя ведется за счет средств правительства Москвы. Проект благоустройства согласовало правительство города в апреле этого года. Автором выступило московское архитектурное бюро Wowhaus.

Детская игровая площадка. Фото: Дмитрий Осипенко

В Учкуевке планируется создать единый пешеходный каркас, связывающий парк и море. Помимо этого, его территорию планируют разделить на четыре тематических зоны: для спорта, событийная площадка, вход и центральная площадь. Обновленный парк хотят открыть до кона года.

ИСТОЧНИК KP.RU