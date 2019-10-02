2019-10-02T18:19:26+03:00
Общество

Как выглядит парк Учкуевка в Севастополе во время реконструкции

Обновленный парк хотят открыть до конца года
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Дмитрий ОсипенкоФото: Дмитрий Осипенко
Изменить размер текста:

В Севастополе продолжается реконструкция парка Учкуевка. Посетителей пока что не пускают на территорию, но корреспонденту ForPost удалось увидеть, что происходит в Учкуевке.

Уже сейчас видны очертания скейт-парка, который вскоре появится, также намечена сеть вело- и пешеходных дорожек. Кроме того, здесь есть прогулочные зоны с перголами, конструкции спортзон и детских площадок с игровыми городками, аттракционами и скалодромами.

Уже видна сеть пешеходных дорожек. Фото: Дмитрий Осипенко

Уже видна сеть пешеходных дорожек. Фото: Дмитрий Осипенко

Реконструкция парка на Северной стороне Севастополя ведется за счет средств правительства Москвы. Проект благоустройства согласовало правительство города в апреле этого года. Автором выступило московское архитектурное бюро Wowhaus.

Детская игровая площадка. Фото: Дмитрий Осипенко

Детская игровая площадка. Фото: Дмитрий Осипенко

В Учкуевке планируется создать единый пешеходный каркас, связывающий парк и море. Помимо этого, его территорию планируют разделить на четыре тематических зоны: для спорта, событийная площадка, вход и центральная площадь. Обновленный парк хотят открыть до кона года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму за три года построят семь детсадов
С начала года почти 5 тысяч крымчан пострадали от укусов животных
Мелкота шкодная: Видео обезьянки-воришки умилило пользователей соцсети
Министерство экологии Крыма будет спасать можжевельник
"Авария" на симферопольском водохранилище: в учениях МЧС приняли участие сотни спасателей
В Крыму за неделю поймали 49 перевозчиков без документов
В Крыму появятся 6 онкологических центров
В Симферополе похоронили первого президента Крыма Юрия Мешкова
На перекрытой улице Толстого в Симферополе уже сняли асфальт
Разбогател на складе: В Крыму бывший военный вынес имущества на 10 миллионов рублей
На Крымском мосту и Тавриде станет лучше мобильная связь и интернет
Около миллиона туристов из Украины отдохнули в Крыму с начала года
На Тавриде камеры наблюдения за скоростью перенастроят с 90 на 60 километров в час
В Симферополе на стихийных рынках изъяли свыше 30 килограммов продуктов
Феодосийские вандалы устроили ночной погром в городе
Крымские кадастровые инженеры в этом году ошиблись 33 раза
Четыре крымских города попали в десятку самых дешевых мест в России для отдыха осенью
До +27 градусов и облачно: Погода в Крыму на 2 октября
В Керчи завели уголовное дело на подрядчика после капремонта многоэтажки
В Крыму хотят строить плавдок для ремонта атомных ледоколов
На 10% больше: В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов
В Симферополе и Севастополе 2 октября частично отключат свет
Долгожителям Крыма хотят дарить на день рождения по 50 тысяч рублей