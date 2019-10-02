В Крыму за три года построят семь детсадов
В ближайшие три года в Крыму появится семь новых детсадов. Их построят в Керчи, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
В 2019 и 2020 году завершат строительство трех дошкольных учреждений в селе Мирное Симферопольского района.
- Также в следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию два детсада в Симферополе и один в селе Песчаное Бахчисарайского района, а в 2021 году построим детский сад в Керчи, - заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.
Он отметил, что объекты построят в рамках нацпроекта "Демография". Сад на 140 мест построят в Бахчисарайском районе, на 260 мест - в Симферополе, а в селе Мирное появятся дошкольные учреждения на 250, 260 и 280 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU