Без осадков и до +27 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 3 октября

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-03T12:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе в четверг, 3 октября, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…12 градусов, а днем 25…27 градусов.

В Севастополе 3 октября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°, днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°; днем 24…26°.

В Керчи в четверг без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°, днем 22…24°.

В Черном море: в Феодосии 20°, Алуште 20°, Ялте 20°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 20°, Евпатории 19°, Черноморском 18°, в Керченском проливе 17°, в Азовском море 18°.

ИСТОЧНИК KP.RU