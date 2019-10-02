Испугались наказания: Ялтинские подростки втайне от родителей ушли в поход

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-02T19:00:05+03:00

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В Ялте за сутки нашли двоих школьников, которые сбежали от родителей и отправились в самостоятельный поход.

По данным УМВД РФ по Ялте, местная жительница обратилась в полицию и сказала, что у нее пропал 13-летний сын. Ее ребенок ушел в школу 30 сентября и не вернулся. Затем в дежурную часть позвонила другая ялтинка с аналогичной жалобой. Полицейские выяснили, что потерявшиеся подростки были друзьями.

Сотрудники полиции обследовали скверы, подъезды и подвалы. Школьников удалось найти через сутки в лесу на территории Алупки.

- По предварительным данным, инициатором самовольного ухода из дома стал один из приятелей, который испугался материнского наказания за ранее совершенный проступок, собрал необходимые припасы и отправился с друзьями в поход, решив "пожить самостоятельно", - сообщили в УМВД.

Детей вернули семьям, а в отношении родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С мальчиками и их родственниками также провели воспитательные беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU