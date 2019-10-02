2019-10-02T19:18:28+03:00
Происшествия

В Крыму пьяная барышня без прав села за руль и опрокинула авто, пытаясь уйти от ГИБДД

Дама не справилась с управлением [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму пьяная гражданка, пытаясь скрыться от полиции, опрокинула свой автомобиль.

Женщину на "Опеле", которая ведет себя за рулем странно, заметили сотрудники ГИБДД, которые дежурили на трассе Бахчисарай - Ялта близ села Танковое.

Полицейские потребовали остановиться для проверки, однако дама не отреагировала и нажала на газ посильнее.

- На одном из поворотов машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - На помощь водителю поспешили инспекторы ГИБДД. Водителем оказалась молодая женщина. К счастью, гражданка никаких травм не получила, а отделалась легким испугом.

От освидетельствования она отказалась, ее отстранили от управления автомобилем.

В отношении нетрезвой автоледи возбудили сразу два дела об административном правонарушении - за отказ от освидетельствования и отказ остановиться по требованию полиции (ч.2 ст.12.26 и и ч.2 ст.12.25 КоАП РФ).

Позднее выяснилось, что и водительских прав-то у барышни нет: она их не получала. Ей грозит до 15 суток админареста или до 30 тысяч рублей штрафа.

Нетрезвая женщина перевернулась на машине, убегая от полиции в Крыму.Оперативное видео ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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