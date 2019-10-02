У берегов Крыма кружил американский самолет
Он взлетел с базы на острове Крит поздно ночью, а в 11 утра кружил над Черным морем
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Американский самолет военно-морского флота проводит разведку в Черном море у берегов Крыма. Соответствующая информация размещена на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Поздно ночью 2 октября самолет Lockheed EP-3E Orion взлетел с базы на острове Крит, а затем отправился в сторону Черного моря. Вдоль Черноморского побережья он начал кружить около 11 часов утра.
Напомним, 29 сентября, в воскресенье, около Крыма летали два самолета разведки США - Lockheed EP-3E Orion и Boeing P-8A Poseidon.
ИСТОЧНИК KP.RU