У берегов Крыма кружил американский самолет

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-02T19:51:52+03:00

Он взлетел с базы на острове Крит поздно ночью, а в 11 утра кружил над Черным морем

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Американский самолет военно-морского флота проводит разведку в Черном море у берегов Крыма. Соответствующая информация размещена на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

Поздно ночью 2 октября самолет Lockheed EP-3E Orion взлетел с базы на острове Крит, а затем отправился в сторону Черного моря. Вдоль Черноморского побережья он начал кружить около 11 часов утра.

Напомним, 29 сентября, в воскресенье, около Крыма летали два самолета разведки США - Lockheed EP-3E Orion и Boeing P-8A Poseidon.

ИСТОЧНИК KP.RU