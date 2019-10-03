2019-10-03T08:58:33+03:00
Общество

В Крыму работает «горячая линия» по вопросам подключения к цифровому телевидению

Звонки принимаются круглосуточно
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На "цифру" республика перейдет с 14 октябряНа "цифру" республика перейдет с 14 октябряФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 1 октября в Крыму круглосуточно заработала «горячая линия» по вопросам подключения к цифровому телевидению.

Позвонить можно по номеру: 8 800 506 00 08

- Функционировать он будет до конца этого года. На любой вопрос, касающийся цифрового телевидения, компетентно ответят специально обученные люди, - рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Напомним, вся Россия 14 октября переходит на цифровое вещание. Оно является совершенно бесплатным.

СПРАВКА «КП»

Всего цифровое вещание в республике обеспечивает бесплатный просмотр 27-ми телеканалов и прослушивание 3-х радиостанций. Если телевизор приобретен до 2014 года, приставка необходима, Для телевизора, произведенного после 2014 года, приставка не нужна, так как она уже встроена, необходима только дециметровая антенна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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