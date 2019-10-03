В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму с 3 по 6 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в пресс-службе главка крымского МЧС.
В связи с этим запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу, рядом с сухой травой;
- оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «101» или по телефону доверия (3652) 55-09-04.
ИСТОЧНИК KP.RU