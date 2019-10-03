2019-10-03T10:09:58+03:00
Общество

В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности

Она продлится до 6 октября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасностиСпасатели просят соблюдать необходимые меры безопасностиФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 3 по 6 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в пресс-службе главка крымского МЧС.

В связи с этим запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу, рядом с сухой травой;

- оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «101» или по телефону доверия (3652) 55-09-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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