Севастопольца, задержанного на Украине, отпустили под залог

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-03T10:55:47+03:00

Супруга Степана Ирина Резуник надеется, что к Новому году муж будет дома, в Крыму

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Севастопольца Степана Резуника, которого задержали на Украине в середине июня, отпустили из СИЗО по решению Херсонского городского суда.

- Мой муж вчера вышел из СИЗО под залог. Это было сделано неимоверными усилиями, супруга достали с помощью спецоперации. Сумма залога - 250 тысяч рублей. Ее заплатили добрые люди, - рассказала КП-Крым жена Степана Ирина.

По ее словам, Степану не дали покоя даже при выходе из СИЗО.

- Как только супруг вышел, ему скрутили руки и снова забрали в полицию. Удерживали без адвокатов, не давали звонить. Они пытались угрожать, заставляли подписывать его непонятные документы. Через несколько часов ему все-таки дали телефон. В итоге мужа вызволили адвокаты, - говорит Ирина Резуник.

По ее словам, следующий суд над мужем будет 16 октября. Сейчас он находится в Киеве, адвокаты снимают ему квартиру.

- Ему, возможно, снова продлят арест. Но адвокаты говорят, что через два-три месяца, возможно, супруг будет дома, - добавила Ирина.

Напомним, яхтсмена Степана Резуника задержали на границе с Украиной 11 июня. По версии украинской стороны, он входил в ряды крымского ополчения. Как доказательство там использовали фотографию Резуника в военной форме. Супруги уверяют, что это была спецодежда для игры в страйкбол.

ИСТОЧНИК KP.RU