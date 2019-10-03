Сотрудника Роспотребнадзора Крыма оштрафовали за «отписку»
В Крыму оштрафовали за «отписку» сотрудника Роспотребнадзора. Оказалось, что в ведомство обратился человек и попросил провести проверку о нарушении его прав.
Он сообщил, что купил некачественный товар – с истекшим сроком годности.
Должностное лицо позже, чем нужно рассмотрело его обращение и ответило гражданину. Он отметил, что из-за того, что предоставлено слишком мало информации о предпринимателе, никакой проверки не будет.
Но это оказалось неправдой.
Дело в том, что в обращении был даже адрес, где находится магазин.
- В силу закона просроченные товары являются опасными, в связи с чем имелись основания для проведения проверочных мероприятий, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями прокурор города возбудил в отношении сотрудника ведомства дело об административном правонарушении.
Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU