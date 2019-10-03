Сотрудника Роспотребнадзора Крыма оштрафовали за «отписку»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-03T11:22:28+03:00

Он должным образом не отреагировал на обращение жителя

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В Крыму оштрафовали за «отписку» сотрудника Роспотребнадзора. Оказалось, что в ведомство обратился человек и попросил провести проверку о нарушении его прав.

Он сообщил, что купил некачественный товар – с истекшим сроком годности.

Должностное лицо позже, чем нужно рассмотрело его обращение и ответило гражданину. Он отметил, что из-за того, что предоставлено слишком мало информации о предпринимателе, никакой проверки не будет.

Но это оказалось неправдой.

Дело в том, что в обращении был даже адрес, где находится магазин.

- В силу закона просроченные товары являются опасными, в связи с чем имелись основания для проведения проверочных мероприятий, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города возбудил в отношении сотрудника ведомства дело об административном правонарушении.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU