2019-10-03T11:22:28+03:00
Общество

Сотрудника Роспотребнадзора Крыма оштрафовали за «отписку»

Он должным образом не отреагировал на обращение жителя
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Суд признал его виновнымСуд признал его виновнымФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Крыму оштрафовали за «отписку» сотрудника Роспотребнадзора. Оказалось, что в ведомство обратился человек и попросил провести проверку о нарушении его прав.

Он сообщил, что купил некачественный товар – с истекшим сроком годности.

Должностное лицо позже, чем нужно рассмотрело его обращение и ответило гражданину. Он отметил, что из-за того, что предоставлено слишком мало информации о предпринимателе, никакой проверки не будет.

Но это оказалось неправдой.

Дело в том, что в обращении был даже адрес, где находится магазин.

- В силу закона просроченные товары являются опасными, в связи с чем имелись основания для проведения проверочных мероприятий, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города возбудил в отношении сотрудника ведомства дело об административном правонарушении.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Симферополя появится новый город-побратим
Для крымских малых отелей и гостевых домов введут налоговые каникулы
На объездной дороге в Симферополе перевернулся микроавтобус
Севастопольца, задержанного на Украине, отпустили под залог
В Бахчисарае легковушка врезалась в дерево: Пострадал один человек
В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности
Глава администрации Алушты ушла в отставку
«В поисках лучших условий жизни»: В Крыму на границе поймали нарушителя из Украины
В Крыму работает «горячая линия» по вопросам подключения к цифровому телевидению
Без осадков и до +27 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 3 октября
В Симферополе и Севастополе 3 октября частично отключат свет
У берегов Крыма кружил американский самолет
В Крыму пьяная барышня без прав села за руль и опрокинула авто, пытаясь уйти от ГИБДД
Испугались наказания: Ялтинские подростки втайне от родителей ушли в поход
Появилось видео пожара в Ялте
В Крыму за три года построят семь детсадов
Как выглядит парк Учкуевка в Севастополе во время реконструкции
С начала года почти 5 тысяч крымчан пострадали от укусов животных
Мелкота шкодная: Видео обезьянки-воришки умилило пользователей соцсети