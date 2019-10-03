Для крымских малых отелей и гостевых домов введут налоговые каникулы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-03T12:19:02+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей и гостевых домов.

В нем учли и предложения по изменению в Налоговый кодекс, которые разработало Минкурортов и туризма Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что подписание закона – хорошая новость для курортного бизнеса.

- Совет министров Крыма подготовит необходимые изменения в республиканский закон о налогообложении, которые планируются к применению в 2020 году, - отметил Аксенов.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная в комментарии "КП-Крым" отметила, что эффект от данного закона будет зависеть от документа, который будет предложен Совмином.

- Он и будет регулировать изменения в республиканском законе о налогообложении. Важно, чтобы бизнес привлекли к обсуждению и разработке, - резюмировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU