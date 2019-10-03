Туристы в горах Крыма развешивают нижнее белье на деревьях, чтобы сбывались желания

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-03T13:35:49+03:00

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Вершина Ильяс-Кая в Крыму давно считается так называемым местом силы - территорией с особой энергетикой, куда туристы ходят «подзаряжаться», постигать божественные истины, приближаться к просветлению. С недавних пор у гостей полуострова появилась новая «фишка» - привязывать к деревьям ленточки и тряпочки, чтобы... сбывались желания. Мол, дерево корнями уходит в землю и через привязанную к ветке ленту становится проводником силы и положительной энергии.

- Оказывается, гиды водят туристов в такие места силы и сами выдают им ленточки, влажные салфетки и прочий мусор, чтобы завязать его на дереве и якобы загадать желание, - возмущается в соцсетях крымчанка Дениза, которая увидела на вершине Ильяс-Кая дерево, увешанное такими «проводниками силы».

Фото: Дениза Николаенко / Черный список Крым | Симферополь | Севастополь / ВКонтакте

Дениза вместе со своими спутниками очистила дерево от мусора. Сняли с веток не только салфетки, но еще амбарный замок и... женские трусы. Какие желания должны сбываться у обладательницы нижнего белья, остается только догадываться.

- Справились [с очищением дерева] мы за час, - продолжает Дениза. - Из приятного: двое ребят из Севастополя достали нож и молча стали помогать. Для них тоже дико и странно, что люди загадили землю и перешли на деревья.

Фото: Дениза Николаенко / Черный список Крым | Симферополь | Севастополь / ВКонтакте

Крымчанка призвала местных жителей и туристов прекратить эту порочную практику и убирать мусор за собой после отдыха.

- Пусть нормой станет чистый лес, - заключила Дениза.

ИСТОЧНИК KP.RU