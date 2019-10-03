На 16 улицах Симферополя появились новые лампы и светильники

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-03T13:34:05+03:00

Каждый день освещение восстанавливают больше 30 человек

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За прошлую неделю сотрудники предприятия «Город» отремонтировали наружное освещение на 16 улицах Симферополя. Рабочие установили новые лампы, светильники и заменили опоры.

Для работ привлекли больше тридцати человек и девять единиц техники.

Бригады заменили лампы на улицах Маршала Жукова, Леси Украинки, Летчиков, Киевская Скрипниченко, Блюхера, Гагарина и Набережная.

- Монтаж восемнадцати новых светильников провели на улицах Яблочкова, Первомайская, Киевская и Кржижановского. Там же, как и на Коммунальной и Линейной сотрудники «Города» заменили восемь опор, - рассказал директор предприятия Антон Подабед.

Кроме этого, смонтирован кабель общей протяженностью 1,3 километрах на улицах Аэродромная, Подгорная, Аэрофлотская, Кржижановского.

ИСТОЧНИК KP.RU