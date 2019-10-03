Полицейские задержали крымчанина за наркоплантацию на крыше
В поселке Переваловка, под Судаком, сотрудники полиции на территории заброшенной фермы обнаружили наркотики. А точнее, наркоплантацию на крыше здания.
Там в ведра высадили растения, похожие на коноплю. Кроме этого, нашли предметы для орошения и культивирования насаждений.
- Также имелись заготовки для высадки еще 20 кустов таких растений, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
После тщательного осмотра сотрудники полиции изъяли с крыши здания 38 кустов конопли.
После этого задержали подозреваемого - 23-летнего парня, который жил неподалеку.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU