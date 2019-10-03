Полицейские задержали крымчанина за наркоплантацию на крыше

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T14:22:14+03:00

Преступнику грозит до двух лет тюрьмы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В поселке Переваловка, под Судаком, сотрудники полиции на территории заброшенной фермы обнаружили наркотики. А точнее, наркоплантацию на крыше здания.

Там в ведра высадили растения, похожие на коноплю. Кроме этого, нашли предметы для орошения и культивирования насаждений.

- Также имелись заготовки для высадки еще 20 кустов таких растений, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

После тщательного осмотра сотрудники полиции изъяли с крыши здания 38 кустов конопли.

После этого задержали подозреваемого - 23-летнего парня, который жил неподалеку.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU