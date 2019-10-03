В Севастополе осудили военного Черноморского флота за кражу боеприпасов

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-03T15:43:47+03:00

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Севастопольский гарнизонный суд рассмотрел дело военнослужащего Черноморского флота. Выяснилось, что в феврале 2019 года он похитил боеприпасы, которые выдали его коллегам.

После этого парень хотел их использовать для отстрела на полигоне.

Это были патроны к огнестрельном боевому оружию. Своими действиями он причинил ущерб Министерству обороны РФ.

Военнослужащему назначили наказание – лишение свободы условно.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти суток со дня его постановления, - сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU