В Севастополе осудили военного Черноморского флота за кражу боеприпасов
Севастопольский гарнизонный суд рассмотрел дело военнослужащего Черноморского флота. Выяснилось, что в феврале 2019 года он похитил боеприпасы, которые выдали его коллегам.
После этого парень хотел их использовать для отстрела на полигоне.
Это были патроны к огнестрельном боевому оружию. Своими действиями он причинил ущерб Министерству обороны РФ.
Военнослужащему назначили наказание – лишение свободы условно.
- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти суток со дня его постановления, - сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU