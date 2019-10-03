«Автоураган» ловит в Крыму водителей-должников

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-03T16:30:43+03:00

Он оборудован спецтехникой. Фото: пресс-служба МВД по РК

А еще он может распознать машины с поддельными номерами

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В Крыму с лета работает автомобиль со спецтехникой – «Автоураган». Он способен распознать водителей-должников и машины с поддельными номерами.

После этого патруль ДПС, который находится неподалеку, начинает проверку автомобиля.

- С момента работы эксплуатации комплекса было задержано два авто-двойника, 16 машин с прекращенной регистрацией, оформлено 15 водителей, которые не уплатили штраф в установленный законом срок, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Кстати, узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД можно на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU