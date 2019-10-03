«Автоураган» ловит в Крыму водителей-должников
В Крыму с лета работает автомобиль со спецтехникой – «Автоураган». Он способен распознать водителей-должников и машины с поддельными номерами.
После этого патруль ДПС, который находится неподалеку, начинает проверку автомобиля.
- С момента работы эксплуатации комплекса было задержано два авто-двойника, 16 машин с прекращенной регистрацией, оформлено 15 водителей, которые не уплатили штраф в установленный законом срок, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Кстати, узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД можно на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU