2019-10-03T17:19:33+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Качество морской воды в Крыму стало хуже

Летом выдали около 100 постановлений о закрытии пляжей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ситуация с очистными сооружениями пока не решенаСитуация с очистными сооружениями пока не решенаФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В Крыму и Севастополе наблюдается тенденция по ухудшению качества морской воды. Руководитель местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что сложившаяся ситуация с очистными сооружениями на полуострове, пока не решена.

- По данным нашего мониторинга, что наблюдается четкая тенденция по ухудшению качества морской воды, - рассказала она, передает Крымское информационное агентство.

А в летний период выдали 96 постановлений об ограничении пользования пляжной территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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