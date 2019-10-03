Роспотребнадзор: Качество морской воды в Крыму стало хуже
Летом выдали около 100 постановлений о закрытии пляжей
Ситуация с очистными сооружениями пока не решенаФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В Крыму и Севастополе наблюдается тенденция по ухудшению качества морской воды. Руководитель местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что сложившаяся ситуация с очистными сооружениями на полуострове, пока не решена.
- По данным нашего мониторинга, что наблюдается четкая тенденция по ухудшению качества морской воды, - рассказала она, передает Крымское информационное агентство.
А в летний период выдали 96 постановлений об ограничении пользования пляжной территорией.
ИСТОЧНИК KP.RU