На улицах Феодосии ночью вандалы устроили погром

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-03T18:17:44+03:00

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В Феодосии в ночь на 1 октября в нескольких скверах произошел настоящий погром. Неизвестные сломали мусорные урны, перевернули лавочки, повредив их крепления, и разбили несколько рекламных конструкций.

В администрации города отреагировали на произошедшее и написали заявление в полицию.

К сожалению, с подобными вещами сталкиваются во многих крымских городах. Например, в Алуште, чтобы не допустить порчи имущества, установили видеокамеры.

- Стоимость одной урны в среднем от 4-5 тысяч рублей. А если это изделие, над которым художественно поработал кузнец, это может быть и 10 тысяч. Лавочки - около 30 тысяч рублей. При этом купить новые элементы просто невозможно, поскольку закупки, согласно 44 ФЗ, происходят централизовано, - рассказал «Крымской газете» ситуацию директор МУП «Алушта-сервис» Александр Голуб.

ИСТОЧНИК KP.RU