В Крыму хотят ввести санкции в отношении студентов-медиков
Новые санкции, но теперь от Крыма. Председатель комитета по здравоохранению Госсовета РК Анна Рубель предложила применить их к студентам-медикам, которые отучились, но не отработали три года, которые были положены по контракту.
- Будем думать, как приучить студентов ответственно относиться к своему трудоустройству. Ведь они проходили обучение за средства бюджета и должны их отработать в течении трех лет. Эти условия прописаны в договоре, - отметила Рубель.
А если выпускник этого не сделает, то к нему хотят применить санкции – выплатить всю стоимость обучения, пишет "РИА Новости Крым".
Такой договор студент заключает при поступлении в ординатуру.
Кстати, сейчас в республике создают реестр всех работников медицинской отрасли. В этот список попадут и студенты.
ИСТОЧНИК KP.RU