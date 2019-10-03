2019-10-03T20:26:37+03:00
Общество

В Крыму хотят ввести санкции в отношении студентов-медиков

Многие из них не отработали положенные три года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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После окончания вузов ребята должны отработать три года в медучреждениях КрымаПосле окончания вузов ребята должны отработать три года в медучреждениях КрымаФото: "КП" Архив
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Новые санкции, но теперь от Крыма. Председатель комитета по здравоохранению Госсовета РК Анна Рубель предложила применить их к студентам-медикам, которые отучились, но не отработали три года, которые были положены по контракту.

- Будем думать, как приучить студентов ответственно относиться к своему трудоустройству. Ведь они проходили обучение за средства бюджета и должны их отработать в течении трех лет. Эти условия прописаны в договоре, - отметила Рубель.

А если выпускник этого не сделает, то к нему хотят применить санкции – выплатить всю стоимость обучения, пишет "РИА Новости Крым".

Такой договор студент заключает при поступлении в ординатуру.

Кстати, сейчас в республике создают реестр всех работников медицинской отрасли. В этот список попадут и студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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