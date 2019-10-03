Севастопольские рабочие оставили часть города без газа

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-03T20:26:12+03:00

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В четверг, 3 октября, больше 160 многоквартирных домов остались без газа из-за проведения капремонта улице Советской.

Чтобы установить опоры освещения, строители начали бурение и повредили подземный газопровод, передает ForPost.

Из-за этого без газа остались больше 20 улиц.

Врио губернатора города Михаил Развожаев принес извинения жителям города за действия подрядчика.

- Заказчиком данного объекта является департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города и, если бы представитель ведомства был на месте, такого бы не произошло, - подчеркнул Развожаев.

Теперь к подрядчику применят штрафные санкции, а ответственного за участок департамента ждет проверка.

Работы по восстановлению подачи газа планируют завершить до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU