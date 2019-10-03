Севастопольские рабочие оставили часть города без газа
В четверг, 3 октября, больше 160 многоквартирных домов остались без газа из-за проведения капремонта улице Советской.
Чтобы установить опоры освещения, строители начали бурение и повредили подземный газопровод, передает ForPost.
Из-за этого без газа остались больше 20 улиц.
Врио губернатора города Михаил Развожаев принес извинения жителям города за действия подрядчика.
- Заказчиком данного объекта является департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города и, если бы представитель ведомства был на месте, такого бы не произошло, - подчеркнул Развожаев.
Теперь к подрядчику применят штрафные санкции, а ответственного за участок департамента ждет проверка.
Работы по восстановлению подачи газа планируют завершить до конца дня.
ИСТОЧНИК KP.RU