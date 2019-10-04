Имеющий 4 иномарки Константинов предсказал крымчанам пробки
По мнению главы крымского парламента, в ближайшем будущем полуостров встанет в пробка, подобных тем, что сейчас наблюдают в мегаполисах. Причиной этому послужит массовая "автомобилизация" жителей Крыма.
- Статистика говорит о том, что крымчане покупают все больше автомобилей. Пересадка людей с велосипеда на машину не завершилась, и в ближайшее время мы столкнемся с колоссальными пробками, - заявил Константинов
Он также подчеркнул, что с такими темпами роста дорожных заторов в Крыму будет нерационально иметь собственный автомобиль.
При этом, у самого политика в собственности имеются как минимум 4 иномарки, которые он указал в декларации. Это автомобили Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе.
ИСТОЧНИК KP.RU