2019-10-04T08:21:56+03:00
Общество

Имеющий 4 иномарки Константинов предсказал крымчанам пробки

Политик посетовал что крымчане не ездят на велосипедах, а покупают автомобили
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Глава крымского парламента уверен что пора предпринимать меры по предотвращению массовых пробокГлава крымского парламента уверен что пора предпринимать меры по предотвращению массовых пробокФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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По мнению главы крымского парламента, в ближайшем будущем полуостров встанет в пробка, подобных тем, что сейчас наблюдают в мегаполисах. Причиной этому послужит массовая "автомобилизация" жителей Крыма.

- Статистика говорит о том, что крымчане покупают все больше автомобилей. Пересадка людей с велосипеда на машину не завершилась, и в ближайшее время мы столкнемся с колоссальными пробками, - заявил Константинов

Он также подчеркнул, что с такими темпами роста дорожных заторов в Крыму будет нерационально иметь собственный автомобиль.

При этом, у самого политика в собственности имеются как минимум 4 иномарки, которые он указал в декларации. Это автомобили Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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