Тепло и облачно: погода в Крыму на 4 октября
В пятницу, 4 октября, в Крыму ожидается жаркий день с переменной облачностью. Днем температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 18 метров в секунду. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воздуха Симферополе сегодня будет достигать 25 градусов, преобладать будет переменная облачность. Осадков не предвидится, однако будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В Севастополе в эту пятницу также переменная облачность, до +23 градусов тепла. Ожидается южный ветер до 12 метров в секунду.
На ЮБК осадков также не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 м.с, также ожидается переменная облачность .Воздух прогреется до 25 градусов тепла.
В Керчи сегодня малооблачно и без осадков. Также юго -западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в районе 24 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU