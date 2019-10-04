2019-10-04T07:58:08+03:00
Общество

Тепло и облачно: погода в Крыму на 4 октября

Осадков на полуострове не ожидается
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В эту пятницу будет облачноВ эту пятницу будет облачноФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В пятницу, 4 октября, в Крыму ожидается жаркий день с переменной облачностью. Днем температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 18 метров в секунду. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха Симферополе сегодня будет достигать 25 градусов, преобладать будет переменная облачность. Осадков не предвидится, однако будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В Севастополе в эту пятницу также переменная облачность, до +23 градусов тепла. Ожидается южный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК осадков также не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 м.с, также ожидается переменная облачность .Воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В Керчи сегодня малооблачно и без осадков. Также юго -западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в районе 24 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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