Крымская полиция выдала местонахождение всех передвижных камер на дорогах полуострова

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-04T09:29:40+03:00

Легально "треноги" могут стоять только по указанным адресам Фото: Алексей ФОКИН

Обнародован список мест, где можно будет встретить знаменитые "треноги"

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МВД Крыма опубликовало список всех легальных адресов где можно будет встретить так называемые "треноги" - мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В этот список вошло 84 адреса в разных частях полуострова. Камеры будут стоять в крупных городах Крыма, а также на междугородних трассах Симферопольского, Бахчисарайского и Белогорского районов. Больше всего камер будет на трассе "Таврида" - согласно списку на ней будут располагаться 30 площадок.

С полным списком можно ознакомиться на сайте.

В МВД также отметили, что стоять камеры будут ежедневно, с 7 утра до 19.00 вечера. Кроме того, камеры могут переноситься на новые площадки в случае увеличения аварийности на каком-либо участке.

ИСТОЧНИК KP.RU