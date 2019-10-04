2019-10-04T09:45:35+03:00
Общество

Отопительный сезон в Крыму 2019: котельные Симферополя готовы и ждут

В крымской столице готовы к холодам
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Тепло в дома симферопольцев начнет поступать вовремяТепло в дома симферопольцев начнет поступать вовремяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крымская столица готова к похолоданиям. Готовность к холодам почти стопроцентная - на большую часть многоквартирных домов уже подписаны паспорта готовности к отопительному сезону в Крыму 2019 года. К некоторым домам есть замечания, но все они будут устранены до 15 октября.

- Школы города также на 100% все готовы, из 57 детских садов готовы 54, в 3 сейчас ведутся работы по капитальному ремонту. Из 16 учреждений культуры, готовы все 16. Из 93 котельных, которые находятся в Симферополе, готовы к работе в отопительный сезон 90, - сообщили в пресс- службе администрации Симферополя.

В администрации особо отметили, что все подготовительные работы проходят согласно графику, и будут завершены вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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