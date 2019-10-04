На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы
В Белогорском районе в пятницу, 4 октября, столкнулись три автомобиля.
Фото: Александр Печерский / Автопартнер Крым / ВКонтакте
Авария произошла примерно в 6 утра на трассе "Таврида" в районе села Русаковка. В ДТП попали грузовики Renault Magnum и "Газель", а также легковушка Chevrolet.
Грузовик Renault ехал со стороны Симферополя в сторону Белогорска и выехал на встречную полосу, где врезался в "Газель". За ней ехал водитель на Chevrolet, который тоже врезался в грузовик.
04.10.2019. Смертельное ДТП на трассе "Таврида". Белогорский район, село Русаковка. .Видео: Автопартнер Крым / ВКонтакте
- В результате ДТП погибли водители автомобилей Рено и Шевроле, пострадали 2 пассажира легкового автомобиля и водитель Газели. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Фото: Александр Печерский / Автопартнер Крым / ВКонтакте
На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
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