На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-04T10:08:55+03:00

Погибли два человека, еще двое получили травмы [фото, видео]

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В Белогорском районе в пятницу, 4 октября, столкнулись три автомобиля.

Фото: Александр Печерский / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Авария произошла примерно в 6 утра на трассе "Таврида" в районе села Русаковка. В ДТП попали грузовики Renault Magnum и "Газель", а также легковушка Chevrolet.

Грузовик Renault ехал со стороны Симферополя в сторону Белогорска и выехал на встречную полосу, где врезался в "Газель". За ней ехал водитель на Chevrolet, который тоже врезался в грузовик.

04.10.2019. Смертельное ДТП на трассе "Таврида". Белогорский район, село Русаковка. .Видео: Автопартнер Крым / ВКонтакте

- В результате ДТП погибли водители автомобилей Рено и Шевроле, пострадали 2 пассажира легкового автомобиля и водитель Газели. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Фото: Александр Печерский / Автопартнер Крым / ВКонтакте

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU