К зиме в Крыму будет много больных людей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-04T10:00:41+03:00

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Заболеваемость гриппом в Крыму уже превысила ожидаемые показатели. Поэтому возможно что в осенне - зимний период уровень заболеваемости серьезно возрастет.

- Если в предыдущий эпидемиологический сезон у нас фактически не было превышения эпидемиологического порога, то сегодня ситуация такова, что заболеваемость по Крыму ниже эпидемиологического порога на 8%, - заявила Наталья Пеньковская, глава Росподребнадзора по РК.

Она также сообщила, что для вируса, который будет распространятся на территории Крыма в этом году, характерен крайне высокий уровень заболеваемости. Также по словам Пеньковской на данный момент на полуострове привито всего 18% от запланированного уровня, что также может послужить причиной быстрого распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU