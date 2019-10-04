Возле Крымского моста нашли две авиабомбы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-04T10:56:47+03:00

Их успешно достали из моря. Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК

Они находились в 20 метрах от одной из опор

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Спасатели в двадцати метрах от опоры Крымского моста обнаружили два опасных предмета. Это оказались две авиационные осколочные бомбы – 10 и 2,5 килограмма и граната.

Их успешно достали из моря, положили в автомобиль и отвезли на полигон, где их и обезвредили.

После этого в районе мемориального комплекса «Аджимушкай» обнаружили немецкую противопехотную авиабомбу весом 1 килограмм.

- Кроме этого, в Комсомольском парке Керчи нашли две бомбы по 10 килограммов, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

Потом сотрудники МЧС обследовали Ленинский район. Недалеко от села Бондаренково обнаружили три бомбы весом по 10 килограммов. А после в районе озера Тобенчик нашли фугасный взрывоопасный предмет массой 50 килограммов.

Опасный груз доставили на полигон и с соблюдением всех правил безопасности уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU