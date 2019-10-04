Возле Крымского моста нашли две авиабомбы
Спасатели в двадцати метрах от опоры Крымского моста обнаружили два опасных предмета. Это оказались две авиационные осколочные бомбы – 10 и 2,5 килограмма и граната.
Их успешно достали из моря, положили в автомобиль и отвезли на полигон, где их и обезвредили.
После этого в районе мемориального комплекса «Аджимушкай» обнаружили немецкую противопехотную авиабомбу весом 1 килограмм.
- Кроме этого, в Комсомольском парке Керчи нашли две бомбы по 10 килограммов, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.
Потом сотрудники МЧС обследовали Ленинский район. Недалеко от села Бондаренково обнаружили три бомбы весом по 10 килограммов. А после в районе озера Тобенчик нашли фугасный взрывоопасный предмет массой 50 килограммов.
Опасный груз доставили на полигон и с соблюдением всех правил безопасности уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU