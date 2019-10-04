Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание
На севере Крыма младший брат застрелил старшего после того, как тот сделал ему замечание.
Так, 34-летний житель поселка Азовское (недалеко от Джанкоя) сидел дома вместе с 38-летним старшим братом и матерью. Брат при маме начал упрекать младшего в том, что последний много выпивает и не хочет нигде работать. Разгорелся конфликт, и младшенький схватился за оружие.
- В ответ младший брат взял пневматическую винтовку, принадлежащую старшему брату, и выстрелил ему в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе СКР. - По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи предъявляют жителю Азовского обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ). Проводятся экспертизы, следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU