2019-10-04T12:03:54+03:00
Происшествия

Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание

Под рукой оказалась пневматическая винтовка [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Братоубийство состоялось "благодаря" этой винтовке. Фото: ГСУ СКР по Республике Крым и г. СевастополюБратоубийство состоялось "благодаря" этой винтовке. Фото: ГСУ СКР по Республике Крым и г. Севастополю
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На севере Крыма младший брат застрелил старшего после того, как тот сделал ему замечание.

Так, 34-летний житель поселка Азовское (недалеко от Джанкоя) сидел дома вместе с 38-летним старшим братом и матерью. Брат при маме начал упрекать младшего в том, что последний много выпивает и не хочет нигде работать. Разгорелся конфликт, и младшенький схватился за оружие.

- В ответ младший брат взял пневматическую винтовку, принадлежащую старшему брату, и выстрелил ему в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе СКР. - По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи предъявляют жителю Азовского обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ). Проводятся экспертизы, следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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